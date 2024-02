Dov’è il corpo di Navalny? Madre e avvocati respinti ancora all’obitorio. Il Cremlino: «Indagine sulla morte sin qui senza risultati»

La reazione di Stati Uniti e Unione europea alla morte di Alexei Navalny è «inaccettabile» e le accuse rivolte a Vladimir Putin sono «rozze» e «inammissibili». È questa la reazione del Cremlino alle proteste di tutto il mondo (occidentale) contro il Cremlino dopo la morte dell’oppositore russo in una colonia penale sul Mar Artico. L’inchiesta sull’accaduto, ha precisato oggi il portavoce Dmitry Peskov, è ancora in corso e per il momento non ha prodotto risultati. Proprio questa mattina, i collaboratori di Navalny hanno reso noto che le autorità russe hanno negato alla famiglia l’accesso alla salma per il terzo giorno consecutivo. «La madre di Alexei e i suoi avvocati sono arrivati all’obitorio ma non gli è stato permesso di entrare. Uno degli avvocati è stato letteralmente spinto fuori», ha fatto sapere sui social Kira Yarmysh, portavoce di Navalny. A rispondergli, anche in questo caso, è Peskov: «Non siamo coinvolti in questa questione, non è una funzione dell’amministrazione presidenziale», ha detto il portavoce, citato dall’agenzia Tass.

Tutti i dubbi sulla morte del dissidente

Ieri la testata indipendente russa Novaya Gazeta ha scritto, citando un paramedico dell’ospedale di Salekhard, che sul corpo di Alexei Navalny sono stati trovati dei lividi. Ufficialmente la morte del dissidente russo è stata attribuita a un’embolia dopo una «passeggiata» a 40 gradi sotto zero, ma sono in molti a sollevare dubbi sulla versione offerta dalle autorità russe. Nei giorni scorsi, tutti i leader politici occidentali (o quasi) hanno addossato la responsabilità a Vladimir Putin. «Non sappiamo esattamente cosa è successo ma non c’è dubbio che è una conseguenza di qualcosa che ha fatto il leader del Cremlino e i suoi scagnozzi», ha detto il presidente americano Joe Biden durante una conferenza stampa alla Casa Bianca.

Foto di copertina: EPA/Gavriil Grigorov | Il presidente russo Vladimir Putin durante l’intervista con Tucker Carlson al Cremlino (Mosca, 9 febbraio 2024)

