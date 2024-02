Firenze, trovato dopo 4 giorni il corpo del quinto operaio travolto dal crollo della trave. Domani in Cdm le proposte del governo sul lavoro

È stato trovato questa sera, a oltre 4 giorni dal crollo della trave nel cantiere del supermercato Esselunga, il corpo della quinta vittima della tragedia. Si tratta di uno degli operai che era stato travolto dalle lamiere. Con il ritrovamento del suo corpo, è così accertato il bilancio definitivo del crollo avvenuto venerdì scorso: 5 le vittime, 3 i feriti nel cantiere, su cui è già acceso da giorni il faro della magistratura. Il drammatico incidente ha attirato però anche l’attenzione del governo sull’enorme lavoro ancora da fare per prevenire le morti bianche, e in special modo sulla piaga di appalti e subappalti al minor costo, spesso grazie a scorciatoie irregolari. Proprio questo tema aprirà la riunione di domani mattina del Consiglio dei ministri, in programma a Palazzo Chigi alle 10.30. Il primo punto all’ordine del giorno è infatti l’informativa della ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

