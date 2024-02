No! La persona in questo video non è Navalny

Alexei Navalny cerca di convincere un agente dell’MI6 ad ottenere fondi per un colpo di Stato? Questo quello che sostengono numerosi post sui social corredati da un video in cui due persone parlano in inglese di un finanziamento milionario. Non si vede Navalny e non si parla di nessun colpo di Stato. La persona nel video, infatti, non è Navalny e non sta architettando un golpe. Il contenuto viene condiviso sui social a pochi giorni dalla morte dell’oppositore di Vladimir Putin avvenuta il 16 febbraio a Kharp, città russa oltre il circolo polare artico in cui è situata la prigione di massima sicurezza in cui il dissidente politico scontava una pena per «estremismo».

Per chi ha fretta:

Il video è tagliato e potrebbe quindi dare un’idea diversa della vicenda rispetto al filmato integrale.

Si sostiene che uno dei due uomini ripresi sia Navalny, intento a richiedere un finanziamento milionario.

Il video è stato pubblicato nel 2021 da Russia Today, testata controllata da Mosca bandita nell’Unione Europea per le informazioni propagandistiche scorrette che diffonde.

La persona nel video non è Navalny, ma un suo collaboratore: Vladimir Ashurkov.

Il finanziamento non ha a che vedere con un golpe, ma con l’ONG investigativa anticorruzione FBK.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

«Navalny in questo video chiede all’ufficiale dell’MI6 James William Thomas Ford 10-20 milioni di dollari all’anno per avviare una rivoluzione colorata in Russia. “Se spendi 10-20 milioni all’anno per questo, avrai un risultato completamente diverso.” Beh, in fondo, ovviamente, era per la democrazia e per tutto ciò che è buono…»

Quanto viene sostenuto nei post sui social è falso. Innanzitutto, la persona che nel video richiede denaro non è Navalny, bensì un suo collaboratore, Vladimir Ashurkov. Il suo aspetto è molto più compatibile con le immagini del filmato rispetto a quello di Navalny, che ha un volto completamente diverso. Ashurkov è la persona alla sinistra di chi guarda.

OPEN / Screenshot del video in cui si vede chiaramente il volto di Ashurkov

OPEN / Confronto tra il volto di Ashurkov e quello di Navalny

Cosa viene detto nel video

«Se avessimo più denaro avremmo più opportunità ovviamente», si sente dire ad Ashurkov che prosegue: «Se qualcuno spendesse 10, 20 milioni di dollari l’anno in supporto, avremmo un quadro ben diverso. E non si tratta di una somma di denaro particolarmente grande per persone chi può disporre di miliardi. Dobbiamo giocare su più campi: proteste di massa, iniziative civili, propaganda stabilimento di contatti con le élite per spiegare loro che siamo persone ragionevoli, che non demoliremo tutto e che non toglieremo loro i loro asset». L’interlocutore ride e commenta: «Non un lavoro da poco».

Il montaggio

Come si nota guardandolo, il video è stato montato lasciando fuori diverse parti. A pubblicarlo, spiegando che la persona che chiede denaro non è Navalny ma Ashurkov, era stata Russia Today l’1 febbraio del 2021. La testata online è gestita direttamente da Mosca e mostrata agli Stati esteri. A causa della disinformazione da essa diffusa, è stata bandita dall’UE nel 2022 in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. Secondo quanto riporta RT, il video è stato girato nel 2012 e rilasciato dall’FSB. La persona che interloquisce con Ashurkov sarebbe un dipendente dell’ambasciata britannica a Mosca, identificato anche come l’agente dell’MI6 (l’agenzia di spionaggio estero del Regno Unito) James William Thomas Ford.

Non è Navalny

Ci sono diversi aspetti degni di nota del video. Innanzitutto, è interessante che un video del 2012 sia stato rilasciato nel febbraio del 2021, ovvero pochi giorni dopo il ritorno di Navalny in Russia in seguito all’avvelenamento e alla degenza in Germania. Nemmeno RT, quindi, che avrebbe ogni interesse a screditare Navalny, parla di golpe o inserisce il dissidente tra i protagonisti del video. I riferimenti sono tutti alla FBK, ovvero un’organizzazione non governativa investigativa anticorruzione fondata da Navalny che negli anni ha svolto indagini su numerosi politici russi compresi il ministro alla Difesa Sergi Shoigu, e il Capo di Stato Dmitri Medvedev.

Conclusioni

La persona nel video non è Navalny, ma un suo collaboratore: Vladimir Ashurkov. Il finanziamento non ha a che vedere con un golpe, ma con l’ONG investigativa anticorruzione FBK.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: