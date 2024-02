Neve, scolaresca di liceali bloccata in pullman sul Brennero. Fino a trenta chilometri di coda in Austria

Disavventura per un gruppo di 51 studenti del liceo Scientifico ‘Fermi’ di Sulmona, rimasti bloccati dalle 10.30 di questa mattina in Austria a causa del maltempo che ha reso non transitabile il passo del Brennero. La comitiva stava rientrando dal viaggio d’istruzione a Salisburgo quando è rimasta bloccata a causa della lunga nevicata in corso. Si tratta di tre classi quinte, quattro docenti accompagnatori e l’autista del bus. Il ministro dei trasporti che ha attivato l’unità di crisi tramite la Farnesina. “Abbiamo chiesto coperte, cibo ed acqua dal momento che siamo fermi da questa mattina. I ragazzi sono tutti in buone condizioni”- riferisce ad Ansa Francesca Abbriano, una delle docenti a bordo del bus. Dopo ore di stop il valico, chiuso dalle 11.30 di stamane, è stato riaperto. Perciò dall’A22 stanno facendo risalire i veicoli fermi a Vipiteno verso il Brennero. Oltre il confine con l’Austria, l’autostrada è stata bloccata con oltre trenta chilometri di coda.

