«Dormirai in macchina come i padri divorziati», Fedez risponde all’hater: «Vieni a dirmelo in faccia»

Non c’è pace per Fedez, e sembra che lui manco la voglia. Appare infatti sempre pronto a sfoderare la spada per sfidare a singolar tenzone chiunque solletichi i suoi irritabili nervi. L’ultimo della lista è un utente che su Instagram si presenta come ass.essore2. Colpevole di aver condiviso con i suoi 9mila followers una serie di stories provocatorie nei confronti del rapper, ha ricevuto per tutta risposta un messaggio vocale in cui il marito di Chiara Ferragni (o forse, ex marito) lo invitava a un regolamento dei conti sotto casa sua a Milano. Va detto che l’utente ci era andato giù pesante: aveva immaginato Fedez costretto a dormire in macchina «come i padri divorziati». L’inverosimiglianza della prospettiva (salvo che il veicolo in questione non sia una Lamborghini) non gli ha impedito di rincarare la dose: «Tra poco mi schiatto Chiara Ferragni e la porto sulla barceloneta mentre Leo e quell’altra mi chiamano Papà», prometteva lo stilnovista. Non mancava nemmeno un riferimento alle recenti disavventure di Fedez riguardo il suo podcast Muschio Selvaggio, dopo che il tribunale ha accolto il ricorso di Luis Sal comportando il congelamento delle quote societarie del rapper.

L’audio

Un hater come tanti, che ha però fatto traboccare il vaso della pazienza di Fedez, già profondo come una tazzina di caffè. Il rapper ha dapprima tentato la strada della diplomazia, cercandolo nei dm per ricordargli che effettivamente non si conoscono neppure. As.sessore2 ha meno diplomaticamente risposto, scrive Drcommodore.it, menzionando nuovamente il suo rapporto focoso con la moglie, il fatto di giocare alle Slot sul divano di casa sua e tirando di mezzo anche il figlio Leone, ironizzando sull’essere chiamato “Papi”. Ha poi chiesto di incontrarlo, addirittura di essere ospite del suo podcast in qualità di «nuovo volto che non ha paura di dire la verità, pronto a spodestare Fedez». E qui si è persa ogni briciola di pacifismo. «Dammi l’indirizzo che ci vediamo. C’hai voglia di dirmi in faccia che ti sc*pi mia moglie e che i miei figli ti chiamano papà? Così fai un bel video, sei contento. Dammi l’indirizzo e vieni a Milano, dai. Stai parlando troppo amico mio. Parli troppo. Dammi l’indirizzo e vediamoci, dai, basta», ha sbottato infine Fedez, in un messaggio vocale reso pubblico dall’avversario. To be continued?

