Viterbo, ultraleggero precipita in fase di decollo a Vejano: morte due persone

Due persone di circa 60 anni sono morte questo pomeriggio, sabato 2 marzo, intorno alle 16, quando l’ultraleggero sul quale erano a bordo si è schiantato al suolo, prendendo fuoco. L’incidente è avvenuto durante la fase di decollo dall’aviosuperficie di Vejano, nel Viterbese, a circa un chilometro dalla pista. L’aereo era partito circa due ore prima dal campo di volo romano Aeroclub Prenestino, e si era fermato a Vejano per una sosta. L’impatto è avvenuto in una zona impervia, per cui per recuperare i corpi è stato necessario l’intervento dell’elicottero del 118. Tra le squadre di soccorritori, anche i vigili del fuoco di Viterbo e i carabinieri di Ronciglione. Nella stessa zona, nel luglio del 2010, erano morte due persone per lo schianto di un altro ultraleggero: Tonino Patriarca, 65 anni, e Stefano Fuda, 55 anni, ex maresciallo dell’Aeronautica Militare, entrambi residenti a Roma.

