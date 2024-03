Roma, la centenaria che trova i ladri dentro casa e li mette in fuga

L.B., 100 anni compiuti da pochi mesi, si è trovata di fronte due ladri in casa sua in via Makallé nel quartiere africano. Sono entrati dalla finestra. Ma è stata lucida e risoluta: «Andate subito fuori da casa mia», ha detto. E loro sono fuggiti dalla porta. Senza portare via nulla. Il portiere ha ricevuto un pugno dal secondo ladro dopo aver tentato di fermare il primo ma il colpo non è riuscito, racconta oggi Il Messaggero. Sul posto la polizia del commissariato Vescovio. Tutto è iniziato alle 19 del 4 marzo. «Mi hanno tirato per un braccio bloccandomi», ha raccontato lei. Poi hanno tentato di fuggire. E si sono trovati davanti il portiere.

«Ho visto il primo ladro scappare, ero dentro la guardiola, proprio davanti alla porta d’ingresso della signora. Questo mi ha insospettito e sono andato a controllare, la porta era aperta, quindi mi sono avvicinato. Mi sono trovato davanti il secondo ladro, con il volto coperto da un passamontagna. Era un uomo alto, con l’accento dell’Est. Mi ha detto “tu chi sei?” e mi ha sferrato un pugno in pieno volto. La signora era dietro di lui, lo seguiva», ha detto lui alla polizia. Ora gli inquirenti stanno visionando le telecamere di zona per cercarli.

Leggi anche: