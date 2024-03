La confessione dell’influencer Veronica Ferraro: «Non riesco ad avere figli, ma ho scelto la fecondazione in vitro. Serve più cultura sul tema»

Si mette a nudo Veronica Ferraro, infuencer e amica stretta di Chiara Ferragni, sul suo rapporto con la maternità. Con un lungo post su Instagram rivela apertamente di aver intrapreso il percorso della fecondazione in vitro (Fivet) insieme al marito Davide Simonetta, noto musicista e produttore musicale, nel tentativo di avere un figlio. È all’età di 34 anni che racconta di aver desiderato per la prima volta di essere madre. Nonostante la maggior parte delle sue amiche avesse già messo su famiglia, Ferraro ci tiene a sottolineare di non aver mai vissuto la questione come un peso. «So che la vita di ognuno di noi segue percorsi diversi e io non sono mai stata vittima delle convenzioni che su queste cose la nostra società ci impone anche in maniera velata. Nessuno dovrebbe mai sentirsi in colpa o sbagliato se non desidera figli o se il timing della sua vita non coincide con quello delle persone attorno a sé», scrive sui social. Al contempo, però, riconosce che «non ci si può sottrarci alle regole dell’orologio biologico».

Tra tentativi, rimpianti e poca conoscenza

Ferraro inizia così a ripercorrere i tentativi rivelatisi invani di avere un figlio con Davide, spiegando che entrambi hanno scoperto di avere problemi nel concepimento naturale. «Anche in quel caso non mi sono scoraggiata – incalza l’influencer -, so che al giorno d’oggi ci sono tanti metodi per provarci comunque. L’unico mio rimpianto però è non aver avuto una conoscenza e consapevolezza maggiore, anni fa, della possibilità di vitrificare i miei ovuli, perché di certo lo avrei fatto in più giovane età, quando la mia capacità riproduttiva era più alta». E qui, l’annuncio: «Molte di voi lo avevano già capito: da qualche giorno ho iniziato il percorso di stimolazione ovarica e successivamente, dopo il matrimonio, porteremo a termine (speriamo con buoni risultati!) la fivet». A seguirla sarà la dottoressa Daniela Galliano, autrice di Quanto ti vorrei. Come la scienza medica ti aiuta ad avere un figlio. «Non sono solita condividere cose così private – conclude Ferraro -, ma spero davvero che il mio percorso possa far sentire meno sole le persone che hanno una storia simile alla mia».

