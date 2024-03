Gaeta, soldatessa americana cade dal balcone durante una festa: è grave. I sanitari: «Tasso alcolemico altissimo»

Una soldatessa statunitense di 24 anni è ricoverata in rianimazione all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dopo una brutta caduta che le ha causato numerose fratture su tutto il corpo. Diversi i punti ancora da chiarire, perché i presenti non hanno visto il momento in cui la giovane, che si trovava a una festa con dei colleghi, sarebbe precipitata dal balcone al quarto piano di un palazzo. L’episodio sarebbe avvenuto la notte di mercoledì 20 marzo. La 24enne, di stanza a Gaeta e in servizio presso la nave ammiraglia statunitense Mount Whitney, che ha la base nella rada davanti al paese, era con due militari e un’altra soldatessa nell’appartamento in cui era in affitto la collega per un piccolo party. Secondo quanto raccolto dagli investigatori in queste ore, intorno alle 22 la 24enne si è assopita su un divano, mentre l’altra soldatessa sul letto. I due militari sarebbero quindi scesi a buttare la spazzatura ma tornando indietro avrebbero trovato, riversa davanti al portone, ferita e sanguinante, la giovane. A quel punto l’avrebbero riportata nell’appartamento, credendo fosse inciampata e caduta dalle scale. Ma accorgendosi successivamente della gravità delle ferite, avrebbero chiamato il 118. Il personale l’ha trasportata all’ospedale Dono Svizzero di Formia. Qui le condizioni della giovane sono peggiorate a causa delle numerose fratture ed è stata trasferita in gravi condizioni a Latina. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna potrebbe essere precipitata dal balcone al quarto piano, e le tettoie ne avrebbero attutito la caduta. I sanitari hanno riferito che il tasso alcolemico della 24enne era molto elevato. Sulla vicenda indaga il commissariato di Gaeta e la Military policy americana.

