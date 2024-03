Sven Goran Eriksson sulla panchina del Liverpool, il sogno realizzato dopo l’annuncio del tumore – Il video

Accoglienza da brividi per l’allenatore svedese, ex ct dell’Inghilterra che aveva parlato del rammarico di non aver mai potuto allenare il Liverpool

Sven Goran Eriksson in tutta la sua carriera non aveva mai avuto l’occasione di sedere sulla panchina del Liverpool. Fino a oggi, quando l’ex allenatore della Lazio e ct dell’Inghilterra ha realizzato quello che lui stesso aveva definito il sogno rimasto nel cassetto. Eriksson lo scorso gennaio aveva annunciato di avere un cancro in stadio ormai avanzato che non gli avrebbe lasciato più di un anno di vita. In occasione di una partita di beneficenza, l’allenatore svedese 76enne è entrato con un grande sorriso all’Anfield Road, accolto dall’applauso dell’intero stadio e dal tradizionale inno del club «You will never walk alone». Visibilmente emozionato, si è quindi seduto in panchina con gli ex giocatori Ian Rush, John Barnes e John Aldrige per guidare una squadra di grandi campioni leggendari da quelle parti come Jerzy Dudek, Martin Skrtel, Steven Gerrard e Fernando Torres. La partita si giocava contro una selezione di ex giocatori dell’Ajax.

Alla vigilia della partita, Eriksson aveva commentato: «È come un sogno. Quando ero in attività, ho sempre sognato di allenare il Liverpool, ma non è mai successo. Vi ero stato vicino una volta, diversi anni fa, ci sono state ma non è mai successo». Quando l’allenatore aveva annunciato la diagnosi di tumore al pancreas, aveva anche parlato del suo grande amore per il Liverpool e del rammarico di non averlo mai potuto allenare.

