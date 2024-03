Armenia, commando armato fa irruzione in una stazione di polizia: ci sono feriti – Il video

Tre persone hanno fatto irruzione in una stazione di polizia a Nor-Nork, nel distretto di Erevan, la capitale dell’Armenia. Almeno due degli assalitori – sottolinea il ministero dell’Interno armeno, citato dall’agenzia russa Ria Novosti – sarebbero rimasti feriti per l’esplosione di una granata che portavano con sé. Una terza persona, in possesso di un altro ordigno, sarebbe barricata all’interno dell’edificio. Secondo le prime ricostruzioni, sono stati uditi rumori di esplosioni e spari. Diverse persone, oltre alle due persone armate, sarebbero rimaste ferite. Al momento, le autorità non hanno rilasciato commenti ufficiali, scrivono le agenzie di stampa russe e il media armeno Armlur.

