Ivrea, Ferrari si schianta in autostrada dopo la galleria e va a fuoco: morti carbonizzati un uomo e una donna

Tragico incidente lungo la bretella autostradale che collega Ivrea a Santhià (Vercelli), oggi poco dopo l’ora di pranzo. Il bilancio è di due persone morte carbonizzate: si tratterebbe di un uomo e di una donna. L’incidente si è verificato poco dopo la galleria di Passo d’Avenco, in direzione Santhià. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, l’auto coinvolta, una Ferrari con targa svizzera, è finita contro il guardrail per poi incendiarsi a causa dell’impatto. Gli elicotteri dei vigili del fuoco e del servizio di emergenza 118 sono intervenuti per prestare soccorso, mentre al momento le vittime non sono ancora state identificate. L’area dell’incidente è stata chiusa al traffico, con uscita obbligatoria al casello di Albiano d’Ivrea (Torino). Secondo le prime ricostruzioni, l’auto stava viaggiando da Ivrea verso Santhià e potrebbe aver perso il controllo sull’asfalto bagnato, finendo fuori strada e colpendo il guardrail centrale della bretella che protegge un canale di irrigazione. Dopo una serie di ribaltamenti, l’auto è tornata sulla carreggiata, terminando la sua corsa vicino a una piazzola di servizio. Al momento, lungo la strada sono visibili frammenti di lamiera e pneumatici, testimoni della violenza dell’impatto. L’incendio si è sviluppato così rapidamente che per le due persone presenti in auto non c’è stato scampo.

