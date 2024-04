Venezia, il sindaco Brugnaro spiega in inglese perfetto il ticket per gli stranieri. Ma il merito è dell’intelligenza artificiale – Il video

I tempi dell’inglese stentato dei politici italiani potrebbero essere presto un lontano ricordo. Il merito non è di un corso accelerato ma dell’intelligenza artificiale, che ormai è in grado di far parlare un inglese perfetto anche a chi, nella realtà, farebbe fatica a tenere un discorso senza strafalcioni grammaticali. Ne è un esempio il video con cui Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, spiega ai turisti stranieri come funzionerà il ticket di ingresso in città. «Venezia è una città fragile, antica, con 1600 anni di storia alle spalle. Abbiamo bisogno di proteggerla», spiega il primo cittadino in un inglese dalla cadenza inappuntabile. Il filmato è stato trasmesso nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Grazioli, a Roma, in cui Brugnaro ha confessato che senza l’aiuto dell’intelligenza artificiale il suo inglese sarebbe stato «maccheronico» e decisamente poco chiaro per i turisti stranieri. La sperimentazione del ticket di ingresso a cinque euro, fa sapere il sindaco, prenderà in via il prossimo 25 aprile per un totale di 29 giorni nel corso del 2024.

