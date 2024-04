Guatemala, la ministra licenziata perché faceva usare l’auto di servizio alla figlia

Il presidente del Guatemala Bernardo Arévalo ha licenziato la sua ministra dell’Ambiente Marìa Iturbide a meno di tre mesi dal suo insediamento. Il segretario generale alla presidenza Juan Gerardo Gerrero ha spiegato in un comunicato stampa che Iturbide è accusata di aver lasciato usare alla figlia un veicolo dello Stato con relativa scorta. Secondo la legge guatemalteca, i parenti dei ministri non hanno diritto a questi privilegi. Iturbide è il primo membro del governo di Arévalo ad essere rimosso dall’incarico da quando il capo dello Stato si è insediato a gennaio. «Il presidente ha preso questa decisione per fugare ogni dubbio sull’impegno della sua amministrazione e sulla tolleranza zero verso l’abuso delle risorse statali e la corruzione», ha spiegato la Presidenza. Arévalo ha inoltre incaricato la Commissione nazionale contro la corruzione di preparare istruzioni sull’uso dei veicoli ufficiali allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

