ClioMakeUp cede alla chirurgia estetica: «Farò una blefaroplastica». Perché ha deciso di operarsi, le critiche dei fan – Il video

L’influencer ClioMakeup ha annunciato di voler ricorrere alla chirurgia estetica, sottoponendosi a un intervento di blefaroplastica. In un video sui social, Clio Zammateo ha ammesso che la sua è stata una «una scelta un po’ avventata», ma ormai l’appuntamento dal chirurgo è stato preso e ora sembra intenzionata a non tornare indietro. Non manca chi ha provato a convincerla a ripensarci, ma l’intervento per rimuovere la pelle in eccesso a livello delle palpebre superiori ormai è stato fissato.

Perché ha deciso di operarsi

Ai suoi 3,5 milioni di follower, la truccatrice ha spiegato per quale motivo ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica. A convincerla sarebbero state anche le numerose segnalazioni dalla sua community: «È una cosa che mi avete spesso in tanti fatto notare. Si nota sopratutto quando uso degli ombretti scuri o l’eyeliner perché la palpebra ovviamente copre completamente la riga dell’eyeliner, oppure la palpebra si mangia un pezzo di ombretto e quindi i due occhi sembrano sempre diversi». Con il tempo, quell’aspetto del suo corpo le sarebbe stato sempre più evidente: «Se all’inizio non era una cosa che mi dava fastidio – ha spiegato – ultimamente quando guardavo i vari video tutorial che giravo, ha iniziato a darmi un po’ più fastidio, proprio perché non ero mai soddisfatta del risultato finale dei trucchi, soprattutto per la differenza tra un occhio e l’altro. Se fossero stati tutti e due nello stesso modo magari sarei rimasta meno infastidita da questa cosa».

Quanto la cambierà l’intervento

A chi le chiederà se questo intervento possa stravolgerle i connotati, cambiando il suo aspetto in modo radicale, lei stessa ha provato a rassicurare: «C’è una mia amica che l’ha fatta e dopo aver visto il prima e dopo, il cambiamento non è radicale, non è che cambierò, non è che mi vedrete diversa, semplicemente questa parte qui – ha detto mostrando una parte delle palpebre – non ci sarà»

I fan delusi

Ormai è una questione di giorni, l’appuntamento per l’operazione è stato fissato per il prossimo 12 aprile: «In teoria già nel giro di 10 giorni dovrei essere già presentabile, non posso prendere ovviamente il sole, devo stare molto attenta perché altrimenti ci sarà la cicatrice che diventa più scura». Non mancano i fan delusi: «C’è chi mi ha detto “ma adesso come faremo a vedere i tutorial per palpebra cadente?” Avete 16 anni di video dove potete guardare tutte le volte le mie palpebre cadenti!». Ma c’è anche chi ricorda a ClioMakeup tutti i discorsi ricorrenti su quanto fosse importante accettarsi per come si è. Qualcuno le scrive: «Dov’è finito il discorso dell’accettarsi così come si è?». Altri provano a convincerla a ripensarci ricoprendola di complimenti. E non manca chi la sostiene. Lei ormai ha deciso e andrà dal chirurgo estetico.

