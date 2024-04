Follia d’Arabia per Cristiano Ronaldo: gomitata all’avversario, rosso e minacce all’arbitro – I video

Fuori dalla lotta per il campionato, fuori dalla Champions League asiatica e, dopo ieri sera, 8 aprile, fuori dalla Supercoppa d’Arabia. È una stagione nera per l’Al-Nassr e il suo giocatore simbolo, Cristiano Ronaldo. Ne è sintomo l’esplosione di rabbia che il portoghese, ex Juve, ha mostrato in campo nella semifinale di Supercoppa, persa contro l’Al-Hilal di Koulibaly e Milinkovic-Savic. Succede tutto all’86esimo minuto di gioco. La squadra di CR7 è sotto per due reti a zero. Il difensore Al Bulayhi dell’Al-Hilal inizia a prendere tempo, cercando di ritardare una rimessa laterale. A quel punto, Cristiano Ronaldo porta il suo gomito al petto dell’avversario, che cade a terra. L’arbitro, vista la scena, estrae il cartellino rosso ai danni del portoghese, che allora indirizza la propria rabbia contro il direttore di gara: mima il gesto di tirare un pugno, inveisce contro l’arbitro e poi, mentre lascia il campo, applaude con sarcasmo. Nel finale, l’Al-Nassr accorcia le distanze con la rete di Mané. Il match termina così 2-1 per l’Al-Hilal, capolista della della Saudi Pro League, che in finale di Supercoppa affronterà l’Al-Ittihad.

