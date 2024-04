Teatro Alla Scala di Milano, il direttore d’orchestra sbaglia mentre suona Mozart: «Ne servirebbe uno vero»

Il direttore d’orchestra Myung-Whun Chung si è reso protagonista ieri di un siparietto divertente durante la sua esibizione al piano. Stava eseguendo il concerto per La Maggiore in pianoforte di Wolfgang Amadeus Mozart, quando si è fermato all’improvviso dopo essersi accorto di aver sbagliato una parte. «Servirebbe un vero direttore», ha scherzato rivolgendosi al pubblico. E poi: «Mi date un’altra chance?», ha aggiunto fra le risate della platea prima di ricominciare con le note di Mozart. Alla fine si è preparato al bis: «Per farmi perdonare vi suono qualcosa, qualcosa di lento» ha detto prima di eseguire Sogno di Schumann.

Quella di ieri sera per lui è stata «un’occasione particolare. Dopo 35 anni come direttore con questi grandi musicisti, che sono amici molto speciali, questa sera è il mio debutto come pianista. Le dita non funzionano sempre bene: qualche volta lo fanno, qualche volta no». Poi un nuovo bis al piano, sempre con Schumann, questa volta l’Arabesque prima di salire sul podio e offrire una esecuzione della Sesta sinfonia di Bruckner.

Foto copertina da: ItVenezia

