Paola Egonu torna in Nazionale, Velasco chiama anche la rivale Antropova per un posto alle Olimpiadi: come si può qualificare l’Italvolley

Torna la vecchia guardia nell’Italia femminile di volley sotto la guida di Julio Velasco. Tra le 30 convocate il ct azzurro ha deciso di richiamare Paola Egonu. E con lei anche la rivale Ekaterina Antropova, che proprio con Egonu aveva avuto forti tensioni sotto la gestione di Davide Mazzanti, che aveva promosso a titolare la russa naturalizzata italiana durante il tribolato Europeo 2023. Velasco ha voluto in rosa anche le veterane Monica De Gennaro e Caterina Bosetti. Tra le novità spiccano Yasmina Akrari a Benedetta Sartori tra le centrali, Ilenia Moro nei liberi, Martina Bracchi e Rebecca Piva tra le schiacciatrici. Assenti invece l’ex capitana Cristina Chirichella, la regista Ofelia Malinov e Beatrice Parrocchiale.

Come si può qualificare l’Italvolley alle Olimpiadi

L’obiettivo per l’Italvolley femminile è ottenere un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 attraverso il Volleyball Nations league, il torneo internazionale itinerante che permetterà di risalire il ranking mondiale. Al momento l’italia è quinta nel world ranking, tra le migliori all’interno del gruppo delle nazionali non ancora qualificate per le Olimpiadi. Tra le ripescate oltre l’Italia c’è Cina, Giappone, Olanda e Kenya. I cinque posti ancora disponibili saranno assegnati in base al ranking mondiale, che sarà considerato il 17 giugno, quando sarà finita la fase a gironi del torneo.

Le partite dell’Italia nella Volleyball Nations league 2024

La marcia verso i giochi di Parigi comincerà per le azzurre il 14 maggio ad Antalya contro Polonia, Germania, Bulgaria e Turchia. Nella tappa successiva a Macao dal 29 maggio si ritroveranno davanti a Francia, Repubblica Dominicana, Brasile e Cina. Nella terza settimana, in programma a Fukuoka dall’11 giugno, le azzurre di Velasco affronteranno Canada, Corea del Sud, USA e Serbia. Dal 20 al 23 giugno previste le final eight a Bangkok in Thailandia.

