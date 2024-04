Ecco perché questo non è un “mostro ucraino” creato a Chernobyl

Circola la foto di uno strano verme o polipo rossastro, che secondo chi la condivide sarebbe una sorta di mostro ucraino trovato a Chernobyl, creato da qualche strano esperimento sotterraneo o un’arma nascosta dell’Ucraina. Si tratta, tuttavia, di un’opera d’arte di un artista canadese.

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

PERCHÉ LA SALA DELLE ARMI BIOGRAFICHE È LA PIÙ PERICOLOSA IN UNA CENTRALE NUCLEARE? PERCHÉ IL SATELLITE NON PUÒ ESSERE INTERROTTO ->> SOTTO DI ESSO… TRA I MOSTRI TROVATI A CHERNOBYL DNA ESPERIMENTO IN LAVORI SOTTERRANEI DUMBS LAB TEST – RECENSIONE OGM E KIDS – DRACONIAN CHILDREN E VERME VRIL –>>> Orribile ibrido di maiale cane scimmia (questi hanno anche DNA umano) —>>> https://t.me/DUMBSandUnderground/24147 —>>> CLONAZIONE E SPERIMENTAZIONE DEL DNA IN LABORATORIO SOTTERRANEO GUERRA INVISIBILE @deNAZificationMilitaryQperationZ https://rumble.com/c/CLONAZIONE UMANIZZATO/PROGETTATO IL BAMBINO: ->>>> https://t.me/DUMBSandUnderground/10502 FILM DA CHERNOBYL —>>> https://rumble.com/v1k1t4r-first-footage-from-the.. LABORATORIO BIOWEAPON IN UCRAINA – VICTORIA “FU%€K THE EU” NULAND INCOLPA LA RUSSIA —>>> https://rumble.com/v20gkh0-bioweapon-labs-in-ukraine… ——————————— LA VERA PANDEMIA È: – SESSO MINORILE E TRATTA DI UMANI – – AFFARI MEDICINALI – RACCOLTO DI ORGANI INTERNI – CHIESA SATANICA Con SESSO INFANTILE E SACRIFICIO E SACRIFICIO.. Laboratorio di armi biologiche Guerra biologica @deNAZificationMilitaryQperationZ https://rumble.com/c/BioWeapon.. 9° CERCHIO SATANICO – SHANGHAI SATANA NERA RILIEVO – SOCIETÀ SEGRETA PIENA DI GRANDE MALE DETTAGLI E ULTERIORI LINK VIDEO CORRELATI ALL’ARGOMENTO COME REGOLARMENTE NEL RIQUADRO DESCRIZIONE RUMBLE ————————————————— CODICE OPERAZIONE NORIMBERGA PENA DI MORTE PER >>ALTA CRIMINALITÀ >>Tradimento >>Crimine contro l’umanità @GitmoTV https://rumble.com/v4o0ouk-9th-satanic-circle-the-black… RITORNO AL 2020 Se guardi il video della Russia che aiuta l’Italia all’inizio della pandemia nel 2020 (ovvero eliminando gli IMBOTTITI italiani), puoiho visto che erano camion nuovissimi, ma non li ho visti in Ucraina La NATO e l’UE non dicono nulla, chiediti perché? —>>> OPERAZIONI MILITARI SPECIALI RUSSE ZOV >>>> https://rumble.com/v1iw1xz-russian-special-military… L’eliminazione della NAZ È L’UNICO MODO CACCIATORE SIONISTA REPTO PEDO NAZI SS SPETSNAZ – FORZE SPECIALI RUSSE – —->>>> Spetsnaz – Addestramento al combattimento corpo a corpo —>>> https://rumble.com/v1zobcd-spetsnaz-hand-to-hand-combat… GUERRA SOTTERRANEA —>>> https://t.me/ SpecialQForces/15774 —>>> DUMBSandUnderground/23978?single AlleanzadellaTerra