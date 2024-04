Due giocatori di Premier league arrestati per stupro, la polizia allo stadio prima della partita: sospesi dal club

Si tratta di due 19enni di cui non sono stati rivelati i nomi. Uno dei due è stato interrogato prima di scendere in campo ed è finito in carcere a partita conclusa

Due giocatori di una squadra di Premier league sono stati arrestati per stupro lo scorso fine settimana. Come riporta The Sun, si tratta di due 19enni che giocano per lo stesso club, ma i loro nomi non sono stati divulgati. Il presunto stupro sarebbe avvenuto la notte dello scorso venerdì. Poche ore dopo la vittima ha fatto denuncia alla polizia. Il giorno dopo, gli agenti hanno raggiunto uno di loro direttamente allo stadio del club. Gli agenti lo hanno portato fino alla stazione di polizia più vicina, dove è stato formalmente arrestato con l’accusa di aggressione e favoreggiamento di uno stupro. Secondo fonti anonime citate dal Sun, il giocatore è stato rilasciato e gli è stato permesso di giocare dopo un breve interrogatorio. La sera dopo la partita è stato arrestato di fatto e portato in cella, dove ha trascorso la notte. L’altro giocatore 19enne è stato arrestato il giorno dopo l’arresto e anche lui interrogato. Entrambi i calciatori sono stati poi rilasciati su cauzione, in attesa dello sviluppo delle indagini. Il loro club di appartenenza intanto li ha sospesi.

Foto 184695343 © Charnsitr | Dreamstime.com

Leggi anche: