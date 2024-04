Con gli aiuti alimentari Usa gettati dal cielo, i bimbi di Gaza costruiscono piccole molotov che si divertono a fare esplodere – Il video

Il video è stato postato da un palestinese di Gaza e sta facendo un certo scalpore. Un giovane uomo mostra come con gli aiuti alimentari ricevuti dagli americani i bambini della Striscia si divertono a realizzare delle rudimentali molotov filmate mentre scoppiano. L’adulto fa vedere le buste dei pasti lanciati via cielo (quelli che atterrano con piccoli paracadute). Sulla busta è ben visibile la scritta MRE, sigla per «Meal- Ready-to-Eat». Si tratta di buste alimentari in distribuzione presso le forze armate Usa, che contengono un pasto di circa 1.500 calorie resistente al freddo e al caldo. Ce ne sono varie versioni perché tutti possano mangiarne senza problemi con la propria dieta o la propria religione (alcune buste indicano che non c’è traccia ad esempio di carne di maiale).

Le buste sono il rancio normalmente distribuito all’esercito americano

All’interno delle buste che contengono barrette alimentari, sciroppo di acero, frutta secca, cracker, bevande e condimenti vari, c’è una busta verde con alcune barrette. È proprio questa busta ad essere utilizzata dai bambini di Gaza per costruire queste rudimentali molotov con cui giocare. Parte di quelle barrette ancora incartata viene infilata in una bottiglia di plastica a cui si aggiunge del liquido che alla vista sembra acqua. La bottiglia viene richiusa, agitata con forza, e poi lanciata a una certa distanza. Liquido e barrette la fanno gonfiare fino a quando non esplode con un discreto botto. In Israele il video è circolato con preoccupazione spiegando che così a Gaza si creano bombe con gli aiuti alimentari. In realtà dalle immagini più che una bomba la bottiglia sembra fare l’effetto di un forte petardo. E i bambini sembrano divertirsi molto a farle scoppiare. I palestinesi di Gaza invece sembrano più che altro critici sul contenuto di quelle barrette alimentari capaci di esplodere. E in effetti dal video si vedono molte buste accatastate non si sa da quando. Quelle porzioni alimentari però se non consumate non durano a lungo, e dopo la scadenza rischiano davvero di essere dannose per la salute.

Leggi anche: