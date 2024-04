Morgan contro tutti: «Travaglio non rispetta gli artisti. A Ultimo posso dare ripetizioni di piano». E ricorda come l’hanno trattato a X Factor – L’intervista

Morgan torna al Concertone del Primo Maggio di Roma dopo diversi anni, sul palco allestito quest’anno al Circo Massimo, canterà, come anticipa a Open, Si, certo l’amore, il singolo scritto da Pasquale Panella che anticipa un disco in collaborazione con lo storico autore, e un brano più pop, più mainstream, richiesto dalla Warner. Il ritorno in tv dopo l’espulsione da X Factor dunque, quello al Concertone del Primo Maggio e quello alla discografia delle major. In tribunale, però, ha preferito non tornare: il giudice monocratico di Imperia Marta Bossi, come riporta stamane l’Ansa, ha riaperto oggi il processo che lo vede imputato per diffamazione dal collega Cristian Bugatti, in arte Bugo, per fatti avvenuti a margine del Festival di Sanremo del 2020, quelli che ormai conosciamo tutti. Ma lui non poteva essere presente, impegnato proprio a Roma per il tradizionale evento musicale del Primo Maggio. Marco Castoldi, così all’anagrafe, 51 anni, ex leader dei Bluvertigo, ormai ha abituato il pubblico ad uscite particolarmente scoppiettanti, senza risparmiare mai nessuno e pare che anche alla vigilia di un ritorno su quello che è il secondo palco più importante della stagione musicale italiana, abbia voglia di togliersi sassolini dalla scarpa. Delicata l’accusa di mobbing ripensando all’esperienza X Factor, al solo pronunciare quella parola Morgan scatta: «Non si occupavano di musica ma solo di pubblicità, hanno in testa solo i soldi».

Lo scontro con i giornalisti, da Travaglio a Lucarelli

Il mirino poi si sposta contro il giornalismo, reo di eseguire una narrazione di lui che si concentra solo ed esclusivamente su certe sue uscite considerate vagamente scoordinate, di non raccontare ciò che di bello lui fa in qualità di musicista. In particolare fa i nomi di Marco Travaglio, Andrea Scanzi e Selvaggia Luicarelli, una battaglia, perlomeno quella con il direttore de Il Fatto Quotidiano che dura ormai dal settembre del 2023, quando Travaglio, commentando gli episodi di Selinunte che hanno visto protagonista Morgan, ha detto “La notizia è che qualcuno va ancora a vedere Morgan pagando”: “Travaglio non rispetta gli artisti, dice che gli piace Lucio Battisti ma a lui non piacerebbe quello che dice».

La polemica con Ultimo

L’amore per la musica scatena in Morgan una passione cieca, per passione quindi forse circa una settimana fa l’attacco a Ultimo tramite una lunga lettera nella quale accusa il cantautore romano di aver plagiato il titolo del nuovo album, in uscita il prossimo 17 maggio, Altrove, come titola il più importante successo di Morgan. Nell’intervista rilasciata a Open dichiara che certa musica non sarebbe meritevole di essere suonata in uno stadio e si offre addirittura di dare ripetizioni di pianoforte al ragazzo: “Col piano non ci siamo, il mio non è un problema di diritti ma possibile che tutte le canzoni del prossimo album abbiano il titolo di un’altra canzone?».



