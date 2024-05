Il portavoce di De Niro conferma la smentita di Open: la scena sui palestinesi e il 7 ottobre non c’è mai stata

Nessuna ramanzina agli studenti pro-Palestina. Non era proprio questo ciò che stava facendo il celebre attore Robert De Niro nella breve clip circolata con insistenza nelle ultime ore, soprattutto su account filo-israeliani, e rilanciata in questo senso anche da Haaretz. Come ricostruito in primis da Open, e poi a ruota verificato anche da altri prestigiosi media internazionali, in quelle scene De Niro stava sì urlando a qualcuno di smetterla: «Questo non è un film, è un reale. Dovete ascoltare, darvi da fare. Se accettate cose senza senso dovete tornarvene a casa». Ma no, non lo diceva rivolto a manifestanti pro-Palestina e magari pure “filo-Hamas”, come insinuato da diversi account su X. Tanto meno a un gruppo di quegli studenti Usa che da settimane infiammano i campus delle università di mezzo Paese. A confermare la reale versione dei fatti, dopo i lavori di ricostruzione giornalistica, è stato lo stesso portavoce di De Niro a Newsweek. L’associazione con i fatti del 7 ottobre e le proteste per Gaza sono «un fake totale», ha detto Stan Rosenfield, che rappresenta l’attore. Di che si tratta dunque? «È al 100% una scena sala serie tv Netflix di De Niro Zero Day, in cui il suo personaggio parla con degli extraterrestri», ha confermato ancora Rosenfield. Come svelato oggi in anteprima da Open. A ricordarlo è lo stesso settimanale Newsweek, che dà credito al «fact-checker David Puente» per aver «rivisto e debunkato il conteso di quel video virale». Nella miniserie Zero Day, De Niro interpreta un ex presidente americano (George Mullen) che si ritrova a dover affrontare un attacco hacker. La trama è un mix di teorie cospirative, dove i protagonisti devono scoprire la verità di fronte a un mondo in piena crisi. Si tratta della prima serie tv in assoluto in cui reciti De Niro. Nel frattempo sia Haaretz che il primo account ad aver dato diffusione al video (Im Tirtzu – @IMTIzionism) hanno cancellato i rispettivi contenuti, a seguito dello svelamento dello scivolone.

Leggi anche: