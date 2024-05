Per Tonali due mesi di squalifica (sospesa) in Premier per il caso scommesse in Inghilterra

La FA ha deciso di non prolungare la squalifica per il giocatore già decisa in Italia. Il suo ritorno in campo sarà possibile da agosto

Sandro Tonali, al centro dello scandalo scommesse nel mondo del calcio, ha ricevuto due mesi di squalifica dalla Federcalcio inglese, che si sommano ai 10 mesi di sanzione emessi in Italia, nell’ottobre 2023. La federazione, inoltre, ha comminato una multa da 20 mila euro. Tuttavia, il giocatore del Newcastle non sconterà la sospensione se, durante i mesi di stop già in corso, non commetterà ulteriori infrazioni. L’ex Milan, che in Italia aveva patteggiato con la procura federale della Figc, è accusato dalla Federcalcio inglese di aver violato la regolamentazione britannica e i divieti sulle scommesse in almeno in 50 occasioni. Secondo le indagini, «si presume che il centrocampista del Newcastle United abbia violato 50 volte la Rule E8 della Football Association, scommettendo su partite di calcio tra il 12 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023».

