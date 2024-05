«Sono fascista, contro stranieri e gay…», il vocale in chat che costa il posto in lista al candidato FdI nel Foggiano – L’audio

Non sarà più in lista per Fratelli d’Italia Matteo Delle Vergini, l’uomo che doveva essere candidato alle prossime Comunali a Torremaggiore, nel Foggiano. A cancellare il suo nome ci ha pensato la candidata sindaca del partito di Giorgia Meloni, Margherita di Pumpo, non appena è venuta a conoscenza dell’audio che Delle Vergini mandava agli amici in chat per annunciare la sua candidatura. La sua era una sorta di manifesto politico, come emerge dal messaggio vocale diffuso sui social da Sansevero_trash: «Sono fascista, sono delle Lega, sono contro stranieri, delinquenti e ricchioni…», dice Delle Vergini in dialetto. «Fatta sta parentesi qua – spiegava l’ormai ex candidato – mi sono messo per dare un’alternativa in più a Torremaggiore…». L’opzione però non ci sarà, visto che la candidata sindaca Di Pumpo, insegnante e dirigente scolastica ha deciso di togliere il nome di Delle Vergini dalla lista: «Sono venuta a conoscenza dell’audio nella tarda serata di ieri – spiega al Quotidiano di Puglia – e sono immediatamente intervenuta per prendere le distanze. Il candidato è fuori dalla liste che presenteremo domattina. C’è estrema indignazione verso affermazioni che non appartengono alla sottoscritta e alla coalizione che rappresento. Sono rimasta allibita anche perchè mi propongo come immagine culturale e questi disvalori non mi appartengono».

