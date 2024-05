Fabio Rovazzi, furto durante la diretta su Instagram: il ladro scappa con lo smartphone – Il video

«Dove ti trovi Fabio?». Non fa in tempo a rispondere Fabio Rovazzi, neanche a finire di leggere la domanda scritta da un utente durante la sua diretta su Instagram, che un ladro afferra lo smartphone e inizia a correre, rubandogli il cellulare. Il cantante e popolare Youtuber si trovava all’esterno di un locale a Milano per realizzare una live sui social. Mentre sta parlando con quasi 400 follower dei suoi programmi e del suo lavoro, alle sue spalle entra nell’inquadratura un ragazzo in tuta e cappellino nero. Il giovane guarda lo smartphone, si ferma leggermente per studiarlo meglio, poi continua a camminare. Appena pochi secondi e la telecamera si muove improvvisamente: lo scippo è appena avvenuto. Tutto è mosso, il ladro inizia a correre con Rovazzi che presumibilmente lo insegue. Poi il cellulare sparisce in una tasca e dalla videocamera si vede solo l’intreccio del tessuto. Ma sui social in molti mettono in dubbio quello che è successo: «Conoscendolo è sicuramente tutto organizzato», scrivono alcuni utenti, sperando che si tratti di uno scherzo del cantante.

