Matteo Falcinelli verso il rientro in Italia: «Ma negli Usa tornerò per finire gli studi: lo devo ai sacrifici di mia madre e mio fratello»

È intenzionato a tornare presto in Italia Matteo Falcinelli, il 25enne di Spoleto legato e picchiato dagli agenti di polizia di Miami nel corso di un arresto. A Prima di domani su Retequattro da Bianca Berlinguer, il ragazzo ha spiegato di essere alla ricerca di un volo che dovrebbe portarlo in italia «entro la fine della settimana». Falcinelli non ha comunque escluso di tornare negli Stati Uniti in futuro: «L’idea è quella di tornare in Usa – ha spiegato – io ho iniziato un percorso di studi con i grandissimi sacrifici di mia madre e di mio fratello e sicuramente voglio terminarli, è un obiettivo e una sfida per me».

A proposito del suo caso, Falcinelli ha ribadito di non volersi fermare: «Vogliamo delle risposta e vogliamo sapere la verità». E ha poi ringraziato il ministro Antonio Tajani, che era presente nello studio della trasmissione, oltre al console di Miami e Amnesty Internazional: «Sono quasi convinto e positivo che riusciremo a trovare una risposta – dice Falcinelli – Al momento coi legali cercheremo giustizia». Gli avvocati del 25enne hanno anche incontrato Tajani con la promessa che sarebbe stata messa «a disposizione la struttura della Farnesina per sostenere le loro attività legali». Tajani ha poi detto di apprezzare la «correttezza e la serietà» delle parole della madre di Falcinelli «che ha distinto molto bene tra gli Stati Uniti e i poliziotti violenti». Tajani ha poi ricordato come, dopo le proteste del governo italiano, lo stesso governo federale americano ha detto di «comprendere benissimo» e ha di fatto «dato ragione a Matteo».

