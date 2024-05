Auto elettriche, il governo valuta di mettere le accise: «Così recuperiamo i fondi persi su benzina e diesel»

Il governo Meloni inizia a vagliare la possibilità di introdurre le accise sulle auto elettriche così da non perdere i fondi che lo Stato riesce a recuperare da benzina e diesel, ma che diminuiranno progressivamente con l’elettrificazione dei veicoli. Ad annunciarlo è il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che durante l’Automotive Dealer Day di Verona ha dichiarato: «Il Mef ha già iniziato a lavorare su questo punto. Bisogna considerare l’aggiornamento della normativa europea sulla tassazione dei prodotti energetici. Pensate all’effetto che avrà l’elettrificazione sullo spostamento delle accise del carburante alle nuove forme di alimentazione». Un’opzione inaccettabile per il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, e per il responsabile organizzazione di Europa Verde, Francesco Alemanni, secondo cui si tratta «dell’ennesimo attacco alle politiche ambientali e alla transizione ecologica». In una nota denunciano: «Un governo che prometteva di togliere le accise sui carburanti oggi cosa fa? Mette nuove tasse sull’auto elettrica, ostacolando il percorso verso una mobilità sostenibile e a basse emissioni. Unito al ritardo degli incentivi, che hanno azzerato le vendite di auto elettriche, con questa mossa sembra ci sia proprio l’intenzione di ammazzare la mobilità elettrica, proprio il giorno in cui Stellantis annuncia l’accordo con Leapmotor per commercializzare anche le auto elettriche a basso costo dalla Cina. Non hanno una visione, il loro unico obiettivo è fare la guerra alla transizione ecologica».

