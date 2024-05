Senato, il Superbonus passa con la fiducia

Il decreto Superbonus è stato approvato nell’Aula del Senato con 101 si, 64 no, nessun astenuto. Il provvedimento, per il quale il governo ha chiesto e ottenuto il voto di fiducia, passa ora alla Camera. La norma introduce l’obbligo di spalmare in dieci anni le detrazioni. La norma vale anche per il Sisma Bonus e per il bonus barriere 75% per le spese sostenute nel 2024. Il decreto legge 39/2024 deve essere convertito entro il 29 maggio.

Leggi anche: