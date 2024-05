Esonero di Allegri, il saluto del capitano Danilo: «Non hai mai mollato nonostante le difficoltà, una lezione che rimarrà con noi»

La rottura tra Massimiliano Allegri e la Juventus non sta facendo parlare solo i tifosi: il capitano dei bianconeri Danilo Luiz da Silva ha voluto rendere l’onore alle armi al «mister» con un lungo messaggio pubblicato su Instagram. «Ciao Max – esordisce -, hai sempre detto che le parole contano poco, sono i fatti che contano. Ma ho voluto rendere pubbliche quelle parole. Le vittorie sono sempre belle ma non sempre ci permettono di crescere, mentre i momenti di difficoltà ci fanno obbligatoriamente crescere, e ci permettono anche di vedere di che pasta è fatta ogni persona». E ancora: «I momenti di difficoltà negli ultimi tre anni sono stati immensi, e tu e tutto il tuo staff non avete mollato e non ci avete permesso di smettere di lottare nemmeno per un giorno». «Questa lezione – conclude – rimarrà con noi per sempre, per il calcio e per la vita. Questo significa essere Juventus! Grazie di tutto. Ciao mister».

L’ironia degli Autogol

In questo clima di amarezza, c’è anche chi ironizza. Come gli Autogol, il trio di youtuber, imitatori e conduttori radiofonici italiani. Che rilevano come il successore di Allegri, Paolo Montero, sia il giocatore con più cartellini rossi nella storia della Serie A. Con questi presupposti, «lunedì nell’esordio con il Bologna prevediamo un pugno secco al quarto uomo e un entrata a gamba a tesa su Giuntoli». Insomma uno scenario che non sembra un gran passo avanti rispetto alle polemiche che hanno fatto seguito alla finale di Coppa Italia, vinta dalla Juventus per 1 a 0 contro l’Atalanta, in seguito alle quali il club bianconero ha maturato la decisione di salutare il tecnico toscano.

