Perché questa dj non ha messo la canzone razzista tedesca “Auslander raus”

Un coro razzista diventato tanto famoso da essere messo durante una sua esibizione da una dj tedesca. Questa è la teoria nata intorno a un video che circola sui social nel quale si sente una versione di L’Amour Tojours di Gigi D’Agostino in cui a essere cantato non il testo originale, ma il coro razzista «Deutschland den Deutschen, Ausländer raus». Ovvero, in italiano: «La Germania ai tedeschi, fuori gli stranieri». La clip, però, risulta alterata.

Per chi ha fretta:

Circola un video nel quale una dj sembra mettere Ausländer raus, la razzista rivisitazione tedesca di L’Amour Tojours.

Il coro si è diffuso in Germania, ma il video è stato alterato.

Nell’originale, la dj non ha messo quella canzone.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui un altro esempio). Nella descrizione si legge:

Impazza “AUSLANDER RAUS”, “STRANIERI FUORI”. Strani ‘sti tedeschi: ne hanno fatti arrivare a migliaia da Turchia e Siria per sfruttarli come manodopera a basso costo, ora si lamentano che ce ne sono troppi. L’Europa continua a dormire, perché agli sfruttatori va data la caccia, non agli sfruttati. Hai capito gli alleati di Proboscide Micr0n. Hai capito gli zerbini dell’ex ballerino ucraino erede del nazista Bandera. La colonia Usa è una cloaca destinata a fallire miseramente.

Nel video si sente una sorta di coro da stadio sulle note di L’Amour Tojours di Gigi D’Agostino. Le parole scandite nel coro sono «Deutschland den Deutschen, Ausländer raus». Ovvero, in italiano: «La Germania ai tedeschi, fuori gli stranieri». Da quello che si vede nella clip, sembra che questa sia la canzone fatta sentire dalla dj.

Video alterato

Si può constatare che le cose non stanno così guardando il video originale, pubblicato il 6 dicembre del 2023 su YouTube dal canale HÖR Berlin, una realtà nata per dare visibilità a giovani dj emergenti.

Nel corso del mix lungo quasi un’ora – come fatto notare anche dai colleghi di Maldita – non viene mai riprodotto il coro razzista. Che si tratti delle stesse immagini è evidente osservando lo zaino arancione della ragazza e la felpa, poggiati dietro di lei, alla sinistra dello spettatore.

Sotto al video sono presenti anche commenti che lamentano l’assenza del remix che si aspettavano dal video.

Infine, l’audio che viene sovrapposto al video è quello presente in un altra clip pubblicata su YouTube dal canale dell’edizione tedesca della televisione pubblica turca: TRT Deutsch. Negli ultimi mesi, il coro ha preso piede in Germania, in maniera simile a come accaduto in Italia con le rivisitazioni di Freed from Desire, «Pioli is on Fire», caro ai tifosi del Milan e il coro razzista «Vesuvio erutta».

Conclusioni

Circola un video nel quale una dj sembra abbia messo Ausländer raus, la razzista rivisitazione tedesca di L’Amour Tojours. Il coro si è diffuso in Germania, ma il video è stato alterato. Nell’originale, la dj non ha messo quella canzone.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: