Perché il Fiore del gattino in Sardegna non esiste e come l’AI viene usata per una truffa online

La foto dei presunti Fiore gattino di Arixi in Sardegna non esistono, infatti l’immagine è stata generata con l’Intelligenza artificiale

Secondo diverse condivisioni Facebook in Sardegna esisterebbe una specie denominata Fiore gattino di Arixi. Come suggerisce il nome la sua caratteristica principale è proprio quella di somigliare al muso di un gattino. In realtà si tratta di una immagine generata con l’Intelligenza artificiale.

Per chi ha fretta:

Circola una immagine dove si vedono dei fiori somiglianti al muso di un gattino denominati FIore gattino di Arixi.

La specie di fiori in oggetto non esiste.

Si tratta infatti di una foto generata con l’Intelligenza artificiale.

Analisi

Le condivisioni mostrano uno screen con la seguente didascalia:

Fiore del gattino di Arixi (Sardegna)

Sboccia una volta ogni 20 anni.

Certe volte la natura è proprio sorprendente!

Il Fiore gattino di Arixi non esiste

Come spiegato dai colleghi di Facta in un fact-checking del 20 maggio scorso, non esiste la specie floreale citata e la foto è stata palesemente generata con l’Intelligenza artificiale:

«In botanica esiste il termine «gattino» (o amento) per indicare un’infiorescenza unisessuale a forma di spiga – continua Facta -, dallo stelo flessibile e dai fiori sessili e privi di petali o con involucri fiorali ridotti, ad impollinazione anemofila, ovvero che avviene tramite il vento. L’amento è caratteristico di tutto un gruppo di piante arboree che trae da esso il nome di Amentacee, come ad esempio il castagno, il salice e il platano. L’amento, o gattino, non ha le sembianze del fiore che stiamo analizzando. Non esiste infatti un «fiore del gattino di Arixi» che sboccerebbe ogni 20 anni, né tantomeno un fiore come quello mostrato nel post in analisi. L’immagine in questione è stata creata digitalmente».

Di una bufala simile se ne erano occupati i colleghi di Snopes, grazie ai quali riscontriamo che si tratta di un’operazione virale diffusa anche all’estero. Ecco un esempio di immagini riscontrate dai colleghi:

La truffa su Ebay

Non è il caso dei post italiani. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese Daily Mail, questi fantomatici fiorellini verrebbero venduti su Ebay a circa 24 sterline. L’immagine, in questo caso, è simile a quella oggetto di verifica:

Conclusioni

Come spesso accade più una immagine è troppo bella per essere vera maggiore sarà la tentazione di condividerla il prima possibile sui Social network senza prima verificarne la genuinità. Se poi ci mettiamo in mezzo anche le possibilità aperte dall’Intelligenza artificiale il fenomeno si accentua ulteriormente. Il caso del Fiore gattino è un esempio emblematico.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

