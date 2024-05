L’abbraccio di Salvini a Trump dopo la condanna: «Perseguitato dai giudici Usa, anche qui in Italia la sinistra usa questi mezzi»

Il processo su Stormy Daniels sarà pure culminato con una condanna su tutta la linea (34 reati confermati su 34), ma all’ex presidente Usa Donald Trump resta almeno una consolazione: Matteo Salvini è dalla sua parte. Il leader della Lega si è infatti concesso una pausa dai temi italiani ed europei della battente campagna elettorale per inviare via X un messaggio di calorosissimo supporto al tycoon d’oltreoceano: «Solidarietà e pieno sostegno a @realDonaldTrump. Vittima di una persecuzione giudiziaria e di un processo di natura politica», scrive il leader della Lega in inglese. E dunque, l’ardito parallelo transatlantico: «In Italia abbiamo tristemente familiarità con l’utilizzo del sistema giudiziario come arma da parte della sinistra. Per anni si è tentato di eliminare gli oppositori politici con mezzi legali. Spero che Trump vinca. Sarebbe una garanzia di maggiore equilibrio e speranza per la pace nel mondo», è la conclusione. Due giorni fa, il candidato repubblicano alle presidenziali del 2024 ha dichiarato che se fosse stato presidente avrebbe bombardato la Russia per l’invasione dell’Ucraina o la Cina per Taiwan.

