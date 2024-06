Salvini “elogia” Schlein mentre Vannacci cita lo sbarco in Normandia. E aggiunge: «L’8,9,10 giugno sarà il nostro Rubicone» – Il video

«Abbiamo il capitano e il generale, ma voi siete la fanteria. Senza il popolo, capitani e generali non vanno molto lontano. Vedere così tanta gente mi dice che la grande e bella sorpresa delle prossime elezioni europee sarà la nostra Lega, con tanti saluti e gufi e menagrami». Queste le parole del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini nel comizio di chiusura della campagna elettorale del partito a Roma. Salvini dal palco ha tessuto lodi non previste di Elly Schlein, dicendo che «è una brava persona, proprio per bene, onesta, appassionata, che crede in quello che fa e si batte per quello», aggiungendo però che il governo attuale «resterà fino al 2027 e anzi prenota i cinque anni dopo. Quindi spero che Elly resti altri otto anni a guidare solo il Pd».

«Chi arriva da lontano, e porta la sua cultura, la sua religione e voglia di lavorare, rispetto e ringraziamento, è benvenuto in Italia, è mio fratello. Noi non possiamo più tollerare lo spaccio a cielo aperto dei clandestini, che hanno rotto le palle. Scegliere un generale che difende i confini è il regalo più grande che la Lega possa fare agli italiani», ha poi dichiarato Salvini ai suoi elettori. E proprio il generale Roberto Vannacci ha intrattenuto il pubblico prima del leader del Carroccio. I morti sul Carso gridano ‘presente, presente, presente!’. E oggi lo gridano più forte. Andatevi a fare un giro al sacrario di Redipuglia», ha dichiarato il militare che dopo gli attacchi alla politica Green Ue ricorda l’anniversario dello sbarco in Normandia. «Roma città di storia e di tradizione. Roma città eterna. Questa Europa – aggiunge – l’eternità ce la vuole portare via. A causa delle politiche degli ultimi 20 anni ci hanno consegnato un’Europa più povera. Ci vogliono vendere un’Europa meno libera, non siamo più liberi di parlare. Veniamo sospesi e allontanati. Non siamo più liberi perché le nostre città non sono sicure. Questa Europa non ci piace più. È un’Europa più triste e molto più insicura. Ci hanno detto che ci sarebbe stato l’Armageddon per i cambiamenti climatici. Oggi il cielo è azzurro, grazie a Dio. Il dado è tratto. E fate in modo di fare una bella decima sulla Lega, e scrivete Vannacci. Trasformeremo 8/9/10 giugno nel nostro Rubicone».

