Il duetto tra Ornella Vanoni e Fiorella Mannoia: «Cantare è come far l’amore». «Ok ma non diciamolo al Papa» – Il video

In questo filmato tratto da TikTok le cantanti Ornella Vanoni e Fiorella Mannoia scherzano sul cantare durante il concerto-festa per i 70 anni di quest’ultima andato in scena alle terme di Caracalla il 4 giugno. «Cantare è un po’ come fare l’amore», dice Vanoni. «È vero», risponde Mannoia, «stasera abbiamo fatto un po’ l’amore». E Vanoni: «Non lo diciamo al Papa eh!».

