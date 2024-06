Zelensky non ha comprato un hotel casinò a Cipro

Con gli aiuti inviati dai Paesi occidentali, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe comprato un lussuoso hotel casinò sulla costa settentrionale di Cipro. Una notizia falsa, che ricalca la stessa narrazione diffusa in tante altre occasioni. Tra i presunti acquisti del leader di Kiev che in realtà non si sono mai verificati, ad esempio, la villa di Re Carlo, ville in Egitto, in Florida, e in Germania e beni di lusso come yacht dal prezzo milionario. Ad ogni modo, Zelensky non ha comprato un lussuoso hotel casinò a Cipro.

Circolano post sui social secondo cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe acquistato un lussuoso hotel casinò a Cipro, il Vuni Palace Hotel.

Il video usa come prova una dicitura sul sito dell’hotel che in realtà non esiste.

La notizia è stata smentita dall’hotel, dal governo di Cipro, e dall’ambasciata ucraina a Cipro.

Il sito che aveva inizialmente diffuso la teoria ha rimosso l’articolo nel quale la trattava.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

I MEDIA OCCIDENTALI RIFERISCONO MOLTO CHE IL PRESIDENTE DEL PAESE PIÙ POVERO SI È COMPRATO UN CASINÒ. Zelenskyj è diventato proprietario di uno dei più grandi casinò d’Europa I media turchi riferiscono che Film Heritage Inc ha acquisito l’hotel-casinò Vuni Palace, situato a Kyrenia, una città sulla costa settentrionale di Cipro. Questa società è registrata in Belize e il suo proprietario è Zelenskyj (le informazioni sulle società offshore del presidente dell’Ucraina sono state rese disponibili da Pandora Papers). Secondo i media turchi, l’acquisto è stato completato all’inizio di maggio 2024. L’importo esatto pagato da Zelenskyj non è noto, ma secondo i dati disponibili tramite Google Cache, il prezzo richiesto per Palazzo Vuni era di 150 milioni di sterline. Il casinò offre una vasta gamma di opzioni come giochi da tavolo (blackjack, stud poker, roulette) e giochi elettronici. Lo stabilimento è stato costruito nel 2006. Dalla fine di maggio non è più possibile visitare Palazzo Vuni, probabilmente a causa di un cambio di proprietà. BEN FATTO VOVKA! NON È IN vano che MEZZO MILIONE DI UCRAINI SONO STATI UCCISI.

Secondo quanto si sostiene nel video, Zelensky avrebbe acquisito, tramite la sua compagnia Film Heritage Inc il complesso di hotel casinò Vuni Palace Casino Hotel, nella città di Kyrenia sulla costa settentrionale di Cipro, nel territorio parte della dell’autoproclamata Repubblica Turca di Cipro Nord, non riconosciuta dalla comunità internazionale.

Il sito che ha diffuso la presunta notizia non è più online

Come segnalato dai colleghi di Ellenika Hoaxes, a diffondere il contenuto è stato il sito turco Oda Tv (archiviato). Tuttavia, attualmente la pagina che ospitava l’articolo e il video è stata rimossa (archiviata qui), e riporta, in greco, il messaggio «pagina non trovata».

La Film Heritage Inc

La Film Heritage Inc venne identificata in un’investigazione del 2021 dell’Organized Crime and Corruption Reporting Project – un’organizzazione giornalistica indipendente senza fini di lucro – come appartenente a Zelensky e sua moglie e registrata in Belize. La clip sui social mostra la pagina web dell’hotel, in cui apparirebbe la nuova proprietà di Film Heritage Inc. Tuttavia, consultando il sito direttamente (archiviato qui al 5 giugno 2024), questa non appare.

Le smentite

Ad ogni modo, la teoria è stata smentita dal Vuni Palace Hotel, interpellato dalla testata cipriota Cyprus Mail. A negare che l’acquisto sia avvenuto è stato anche il governo di Cipro, per parola del presidente Nikos Christodoulides, citato da In-Cyprus: «Le autorità della Repubblica di Cipro hanno investigato la questione e al momento non è emerso nulla». Un comunicato è stato emesso anche dall’ambasciata ucraina a Cipro, anch’esso riportato da In-Cyprus: «La propaganda russa diffonde una storia falsa secondo cui il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, sarebbe diventato il proprietario di uno dei più grandi casinò d’Europa, che si trova a Cipro. Tuttavia, la pubblicazione non fornisce alcuna prova a sostegno della sua affermazione. L’informazione è falsa». Infatti, il Vuni Palace Hotel risulta stabilmente di proprietà della Oscar Group (archiviato qui).

Conclusioni

Una narrazione già diffusa molte volte quella secondo cui Zelensky effettuerebbe acquisti milionari con gli aiuti occidentali all’Ucraina. Oggetto della presunta compera questa volta sarebbe un lussuoso hotel casinò a Cipro, che però il presidente ucraino non ha veramente acquistato.

