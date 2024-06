Israele, il ministro Benny Gantz pronto a lasciare il governo. «Stasera l’annuncio delle dimissioni»

Il ministro Benny Gantz rilascerà una dichiarazione ai media questa sera alle 20 ora di Israele, le 19 in Italia, nella quale dovrebbe annunciare le sue dimissioni dal governo. Gantz ha rinviato la sua dichiarazione, dopo il salvataggio di quattro ostaggi dalla prigionia di Hamas. Ieri sera il primo ministro Benyamin Netanyahu aveva chiesto a Gantz di rimanere nel governo di unità nazionale. Intanto gli Stati Uniti confermano che sono stati uccisi dei civili durante l’operazione israeliana per la liberazione degli ostaggi a Gaza. A riferirlo è il consigliere per la Sicurezza americana, Jake Sullivan, sottolineando tuttavia di non poter precisare il numero né confermare quelli forniti da Hamas o l’Idf.

