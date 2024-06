Europee 2024, Conte sul calo del M5S: «Risultato deludente, avvieremo una riflessione» – Il video

«Prendiamo atto del risultato, sicuramente molto deludente». A dirlo è il leader del M5s, Giuseppe Conte, commentando le ultime proiezioni sul voto delle elezioni Europee 2024 nella sede del Movimento. «Potevamo sicuramente far meglio, ma la valutazione dei cittadini è insindacabile. Ovviamente avvieremo una riflessione interna per cercare di approfondire le ragioni per cui il risultato non è come ci aspettavamo», ha aggiunto. E poi ancora: «I nostri europarlamentari – 9 o 10 – saranno coerenti rispetto agli impegni che abbiamo annunciano in campagna elettorale: saranno costruttori di pace, si batteranno a ogni livello per dire no all’austerity, cercheranno di rafforzare la legalità e la costruzione di un’Europa più verde e per rafforzare i diritti per giovani, donne e persone con disabilità», ovvero «Un’Europa sociale, democratica e più inclusiva: cercheremo – ha concluso Conte – di far valere il nostro peso a favore di un’Europa progressista».

