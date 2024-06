Risultati elezioni europee 2024, oltre metà delle sezioni scrutinate: FdI 28,9% davanti al Pd 24,9%. Lega e FI 9%, exploit Avs, fuori Sue e Azione

A poche ore dalla chiusura delle urne in Italia per il rinnovo del Parlamento europeo, prosegue spedito lo scrutinio delle oltre 61mila sezioni. I dati del ministero dell’Interno, elaborati da Eligendo, confermano in parte i numeri delle proiezioni elaborati dai diversi istituti statistici. Con oltre 40mila sezioni scrutinate, Fratelli d’Italia della premier Giorgia Meloni si conferma primo partito d’Italia superando il 28%. Il PD di Schlein si ferma attorno al 25%, mentre il Movimento 5 Stelle non arriva al 10%. Il confronto tutto interno alla maggioranza vede appaiati Forza Italia e Lega intorno al 9%. Alleanza Verdi-Sinistra è appena sotto al 7%. Qui si fermano i partiti che raggiungono il quorum per spartirsi i 76 europarlamentari che rappresenteranno l’Italia nel nuovo Parlamento europeo – che conterà 720 membri. Sotto la soglia di sbarramento del 4% dovrebbero infatti fermarsi Stati Uniti d’Europa, dove si trova la lista di Matteo Renzi, Azione di Carlo Calenda, Pace Terra e Dignità di Michele Santoro, Libertà di Cateno De Luca, Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi. Da segnalare come l’affluenza, per la prima volta, si sia fermata sotto il 50%. A Roma ha votato appena il 43,58% (ma non si era raggiunto il 50% nemmeno alle passate elezioni europee nella capitale) mentre a Milano la soglia del 50% è stata superata ma di poco. In totale, al voto è andato il 49,65% degli aventi diritto.

Elezioni europee 2024: il risultato

Fratelli d’Italia: 28,93% (nel 2019 prese il 6,46%)

Partito democratico: 24,94% (nel 2019 prese il 22,69%)

Movimento 5 Stelle: 9,54% (nel 2019 prese il 17,07%)

Forza Italia – Noi Moderati: 9,09% (nel 2019 prese l’8,79%)

Lega Salvini premier: 9,04% (nel 2019 prese il 34,33%)

Alleanza Verdi-Sinistra: 6,77%

Stati Uniti d’Europa (+Europa, Renzi): 3,61%

Azione – Siamo europei (Calenda): 3,30%

Pace Terra Dignità (Michele Santoro): 2,25%

Libertà (Cateno De Luca): 1,15%

Alternativa Popolare (Bandecchi): 0,39%

Sezioni scrutinate: 43mila su 61mila

