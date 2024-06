Europee, l’analisi di Valeria Marini: «La vittoria di Fratelli d’Italia? Trionfo meritato. Tra i miei miti Montalcini, Loren e ora anche Meloni»

La soubrette Valeria Marini, dopo la lunga notte elettorale è stata intervistata da Alisa Toaff per Adnkronos. La vittoria di Fratelli d’Italia alle europee è un risultato che si aspettava. «Un trionfo meritato ed è anche la conferma dell’ottimo lavoro che sta facendo la Meloni con il suo Governo. Viva le donne stellari», conferma Marini. «Sicuramente questo risultato è molto importante per il nostro Paese perché dà più stabilità e forza all’Italia», sottolinea l’attrice. Meloni, per la showgirl, «è una persona che si è fatta da sola e che è riuscita a realizzare insieme ai suoi sogni anche quelli del suo Paese, parla quattro lingue e ha una cultura politica incredibile che si è costruita con i sacrifici. Io ho sempre avuto due miti: la Montalcini, la Loren, ora c’è anche la Meloni». Riguardo all’onda di destra, con partiti come Rassemblement National pronti a invadere Bruxelles Marini sembra non preoccuparsi. «Per me più che le correnti politiche contano le persone. Il trionfo della Meloni è il risultato della sua determinazione. Lei è molto stimata da tutti perché con grande impegno sta portando avanti tutte le cose che sono state promesse dal Governo. Certo il momento non è facile, le cose da fare sono tante, ma sono sicura che farà tutto quello che ha promesso», conclude.

