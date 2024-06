Il G7 si ferma per Olaf Scholz, i leader intonano «Happy Birthday» (dirige il coro Joe Biden) – Il video

Fuori programma canoro questa mattina al G7 dei leader in corso a Borgo Egnazia, in Puglia. Il cancelliere Olaf Scholz compie infatti oggi 14 giugno 66 anni. Forse anche per tirargli su il morale dopo la batosta elettorale dello scorso weekend alle Europee, gli altri capi di Stato e di governo presenti non si sono fatti sfuggire l’occasione e, nonappena completata la “formazione” con l’arrivo della padrona di casa Giorgia Meloni, hanno intonato il canonico «Happy Birthday, dear Olaf». Direttore dell’improvvisato coro: il presidente Usa Joe Biden, unico tra i leader a non levarsi mai di dosso gli iconici occhiali da sole. Un po’ di imbarazzo per il timido Scholz, poi tutti attorno al tavolo del vertice per una nuova giornata di complessi negoziati.

