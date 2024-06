Elezioni Europee. Il Presidente Mattarella non si è mai congratulato con Ilaria Salis per la sua elezione

Nei giorni immediatamente successivi alle Elezioni Europee 2024, sono iniziati a circolare diversi post e video dove si sostiene che il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, si sarebbe congratula con Ilaria Salis per la sua elezione al Parlamento Europeo. La notizia non viene riportata in alcuna testata, ma gli utenti si affidano a un canale Telegram sostenitore di Donald Trump. L’unica cosa vera è la smentita ottenuta da Open contattando il Quirinale.

Per chi ha fretta

Le fantomatiche congratulazioni non risultano pubblicate da alcun media o riportate nei siti istituzionali.

Il Presidente Mattarella non si è mai congratulato con Ilaria Salis, come dichiarato a Open dal Quirinale.

Analisi

Ecco un esempio di condivisione Facebook:

MATTARELLA SI CONGRATULA CON LA SALIS Non so se ridere o piangere. Il Presidente della Repubblica si congratula con una pluripregiudicata per il risultato elettorale ottenuto. Uno Stato che non garantisce ai cittadini onesti di poter essere parte attiva nella politica e nelle istituzioni è uno Stato che va riformato senza se e senza ma.

Il testo risulta essere un copia incolla di un post Telegram del canale trumpiano Truth Social – Italia, pubblicato l’undici giugno 2024:

La falsa notizia viene fatta circolare via TikTok da Gian Luca Gregis (conosciuto come “Greg“), noto diffusore di bufale e teorie del complotto (e non solo), il quale definisce in video Ilaria Salis e il Presidente Mattarella rispettivamente «sciacquetta» e «mozzarella» (per poi proseguire). La clip viene ripresa e pubblicata da altri utenti attraverso i reel di Facebook:

La smentita del Quirinale

Non si trova alcun riscontro dai media o dai siti istituzionali. Contattato il Quirinale, Open ha ottenuto la seguente smentita:

Il Presidente non si è congratulato con nessuno. La notizia è priva di ogni fondamento.

Conclusioni

Quando diffuso dal canale Telegram trumpiano Truth Social – Italia risulta privo di fondamento. Il Presidente Sergio Mattarella, come riportato a Open dal Quirinale, non si è congratulato con nessuno dei candidati eletti, nemmeno con Ilaria Salis.

