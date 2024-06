Shiva rischia 7 anni di carcere, il trapper in aula al processo per la sparatoria coi rivali davanti al suo studio

Rischia una condanna a sette anni di carcere il trapper Shiva, nome d’arte di Andrea Arrigoni, a processo a Milano con il rito abbreviato per la sparatoria dell’11 luglio 2023. È la richiesta della pm Daniela Bartolucci per il 24enne è accusato di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione della pistola, finora mai trovata. Da quell’arma erano partiti i colpi che hanno ferito alle gambe dure rivali vicini al rapper Rondo Da Sosa davanti allo studio di registrazione di Shiva, a Settimo Milanese.

«Voleva difendersi»

Secondo i legali che assistono Shiva, il rapper non avrebbe «fatto altro che difendersi dalle violente aggressioni» dei due ragazzi poi feriti. È stata fissata al 3 luglio la prossima udienza, in cui interverranno i difensori del trapper, Daniele Barelli e Marco Campora. La sentenza è attesa per il 10 luglio. In aula c’era anche Shiva, agli arresti domiciliari dopo la scarcerazione dello scorso febbraio.

