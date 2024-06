Questa non è una fantomatica «antenna HAARP» usata per alterare il clima

Circola lo screenshot di un video TikTok raffigurante una fantomatica «antenna HAARP» capace di alterare il clima. Abbiamo più volte trattato le infondate teorie sull’High Frequency Active Auroral Research Program in diversi articoli della sezione Fact-checking di Open (ad esempio qui e qui), riscontrando foto completamente decontestualizzate al fine di convincere gli utenti riguardo a queste false credenze. La foto mostrata nel video TikTok e negli screenshot non ha nulla a che fare con questa tecnologia.

Per chi ha fretta

La foto mostra un radar anti-missile americano.

Lo scatto è noto da anni e risale a prima della sua installazione in una piattaforma marina mobile.

Analisi

Ecco un esempio di condivisione dello screenshot:

Nello screenshot leggiamo la seguente descrizione attribuita all’enorme struttura in foto:

H.A.A.R.P. High Frequency (HF) Transmitter Used To Radiate Extremely Low Frequency (ELF) & Very Low Frequency (VLF) Wave Generation Via Modulated Heating […] Vi presento il vostro disordine climatico H.A.A.R.P.!

Un radar anti-missili

Osserviamo un’immagine ad alta risoluzione di quella che viene erroneamente descritta come «antenna HAARP». Lo scatto e la seguente descrizione provengono dal sito russo TopWar:

SBX radar (sea-based, X-band) is the main sensor for tracking ICBMs and interaction in the GBI system. The design is an AFAR with a diameter of 22 meter with 45 056 MRP. Image before mounting on a floating platform):

Di seguito un’altra immagine riguardante la struttura:

Nel sito Ausairpower troviamo un’altra foto:

Come possiamo notare, la struttura descritta falsamente come una «antenna HAARP» è un componente di una piattaforma radar anti-missili che avevamo già trattato in un precedente articolo nella sezione Fact-checking di Open. Dal sito Cryptome.org è possibile osservare ulteriori fotografie e riprese dall’alto della struttura durante la sua costruzione, per niente “segreta”.

Conclusioni

La foto non mostra una fantomatica «antenna HAARP» creata per alterare il clima. Si tratta di un radar anti-missili americano ben noto, installato in una piattaforma marittima mobile.

