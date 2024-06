L’OMS non ha deciso di arrestare e perseguire penalmente i cittadini che si esprimono contro i vaccini

Vengono citati dei fantomatici emendamenti al Regolamento sanitario internazionale, che di fatto non esistono

Secondo un articolo del sito Thepeoplesvoice.tv, gli Stati membri dell’OMS avrebbero deciso di «arrestare e perseguire penalmente i cittadini che si esprimono contro il vaccino contro l’influenza aviaria». L’avrebbero deciso a inizio giugno 2024, approvando dei fantomatici emendamenti al Regolamento sanitario internazionale. Si tratta di una narrazione priva di fondamento.

Per chi ha fretta

Negli emendamenti concordati non è presente alcun riferimento ad arresti o procedimenti penali nei confronti dei cittadini.

La fonte della notizia è un noto sito che diffonde bufale e teorie del complotto.

Analisi

Di seguito uno dei post dove viene condivisa la teoria:

194 Stati membri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hanno concordato di iniziare ad arrestare e perseguire penalmente i cittadini che si esprimono contro il vaccino contro l’influenza aviaria, come parte di nuove dure misure progettate per eliminare la cosiddetta “disinformazione”. Questa settimana l’Assemblea Mondiale della Sanità ha adottato emendamenti al controverso Regolamento sanitario internazionale senza alcuna clamore da parte dei media mainstream. Questi emendamenti aboliscono la sovranità nazionale dei paesi, concedono all’OMS ampi poteri per approvare leggi nelle nazioni occidentali e criminalizzano i discorsi che, secondo l’OMS, minano la narrazione ufficiale.

La fonte della disinformazione

Il testo riprende ciò che viene raccontato in un articolo del 6 giugno 2024 pubblicato nel sito Thepeoplesvoice.tv, in precedenza noto con il nome NewsPunch. Si tratta di una vecchia conoscenza della sezione Fact-checking di Open (ne parliamo qui e qui).

Dall’OMS nessun “arresto” o “procedimento penale”

L’articolo fa riferimento a dei presunti emendamenti al «Regolamento sanitario internazionale» (International Health Regulations) apportati il primo giugno 2024 dall’Assemblea Mondiale della Sanità. Consultando i documenti ufficiali, pubblicati lo stesso giorno, l’esistenza di tali emendamenti è priva di fondamento: il documento non menziona arresti o procedimenti penali contro i cittadini o altri soggetti, così come non viene menzionata l’Aviaria.

Come riportato nel comunicato stampa, le nuove modifiche del regolamento sono le seguenti:

l’introduzione della definizione di emergenza pandemica, per innescare una più efficace collaborazione internazionale in risposta a eventi che rischiano di diventare una pandemia.

un impegno per la solidarietà ed equità, rafforzando l’accesso ai prodotti medici e ai finanziamenti.

l’istituzione del Comitato degli Stati membri per facilitare l’effettiva attuazione dei regolamenti.

la creazione di autorità nazionali per migliorare il coordinamento dell’attuazione dei regolamenti.

Per approfondire, i colleghi di Science Feedback si sono occupati più nel dettaglio sulle false informazioni fornite dal sito Thevoiceofpeople.

Conclusioni

La narrazione secondo la quale i paesi membri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità abbiano formulato un regolamento che persegue penalmente i cittadini contrari ai vaccini è priva di fondamento.

