L’Unione europea non ha dichiarato ufficialmente che i vaccini anti Covid siano stati approvati illegalmente

In realtà si tratta di una lettera inviata all’EMA da un gruppo di europarlamentari che si affidano a un personaggio seguito dai No Vax

Secondo diversi post social, l’Unione europea avrebbe dichiarato ufficialmente che i vaccini anti Covid sarebbero stati approvati illegalmente. Viene condiviso un video ripreso dall’interno del Parlamento europeo, dove intervengono due europarlamentari e un attivista noto negli ambienti No Vax. Di fatto, il video non parla in alcun modo di una «dichiarazione ufficiale» da parte dell’UE contro i vaccini anti Covid.

La prova della “dichiarazione ufficiale” risulta essere in realtà una lettera inviata da un gruppo di europarlamentari all’EMA.

La lettera è stata realizzata riprendendo le teorie di un attivista olandese seguito dagli ambienti No Vax, arrestato nel 2022 e accusato di diversi reati.

Ecco un esempio di post che condivide il video con la seguente narrazione:

L’UE ha dichiarato ufficialmente che il vaccino anti-Covid/I vaccini sono stati illegalmente approvati. e distribuiti a cavie umane

La fonte della notizia, così come del video tradotto, è il canale Telegram “Malori improvvisi“:

Perché non c’è alcuna dichiarazione ufficiale

Il video mostra un’intervista presso il Parlamento europeo dove sono presenti come ospiti l’europarlamentare olandese Marcel De Graaff, il tedesco Joachim Kuhs e l’attivista olandese Willem Engel. Quest’ultimo è noto negli ambienti No Vax, arrestato nel 2022 e accusato di «incitamento alla violenza, diffusione di disinformazione medica, frode e dichiarazioni con intenti terroristici e minacce».

Il tema dell’intervista è una lettera inviata all’EMA, l’Agenzia europea per i medicinali, da parte degli europarlamentari sulla base delle affermazioni di Willem Engel.

Di fatto, una lettera inviata all’EMA da un gruppo di europarlamentari non rappresenta un documento ufficiale dell’intero Parlamento europeo o della stessa Unione europea, così come non dimostra che i vaccini siano stati approvati illegalmente.

L’Unione europea non ha dichiarato ufficialmente che i vaccini anti Covid siano stati approvati illegalmente. La narrazione si basa su un’intervista a due europarlamentari e un personaggio noto negli ambienti No Vax, in particolare su una lettera inviata all’EMA che non rappresenta un documento ufficiale del Parlamento europeo o dell’Unione europea.

