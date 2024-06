Questo video non mostra un tornado a Dallas

Circola un video dove si osserva un incredibile tornado a Dallas, negli Stati Uniti. Osservando bene la scena, risulta nota alla sezione Fact-checking di Open per una verifica svolta nel 2023 in merito alla Libia. In entrambe le occasioni, il video risulta essere alterato e utilizzato per due occasioni diverse.

Analisi

Ecco un post di esempio dove viene condiviso il video:

Tornado in Texas, almeno 5 morti e oltre 60 feriti E’ di almeno cinque morti tra cui un bambino e oltre 60 feriti il bilancio del tornado che ha colpito il Texas a nord di Dallas, negli Stati Uniti.

Video alterato già usato in passato

Il video è noto alla sezione Fact-checking di Open. Si tratta della stessa scena diffusa per mostrare un fantomatico tornado in Libia nel 2023. La clip risulta alterata aggiungendo il tornado.

Come spiegato nel precedente articolo, il video originale e privo del fantomatico tornado è acquistabile su Shutterstock.

Conclusioni

Il video non riguarda affatto un tornado a Dallas, così come non riguardava un episodio simile in Libia nel 2023. La clip risulta essere alterata aggiungendo il tornado con la computer grafica.

