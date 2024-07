Piemonte, l’assessore FdI: «L’esercito deve sparare ai cinghiali per fermare la peste suina»

Paolo Bongioanni di Fratelli d’Italia è assessore all’agricoltura e al commercio in Regione Piemonte. E oggi in un’intervista a La Stampa dice che il suo progetto di sparare ai cinghiali con l’esercito per fermare la peste suina è in dirittura d’arrivo: «Sì, pare che questa settimana arriverà il via libera per l’impiego dei militari. Gli allevamenti vanno messi in sicurezza: se lo facciamo la peste suina non entra. Vogliamo far nascere un dipartimento interassessorile con la Sanità che possa lavorare anche su questa e altre emergenze, ad esempio il lupo o un’ipotetica nuova epidemia aviaria».

Sui cinghiali, dice Bongianni, «voglio subito una mappatura totale della popolazione in Piemonte e sapere da dove arrivano. Quindi coinvolgeremo le associazioni venatorie e valuteremo se si potrà anche usare l’esercito». Servirà ad affrontare la prima emergenza sul tavolo, spiega. Le altre sono «la bio-sicurezza, i costi-ricavi negli allevamenti e in agricoltura. Ragionando su una cifra al di sotto della quale non si possa vendere o acquistare».

Leggi anche: