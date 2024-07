Euro 2024, l’Olanda rimonta la Turchia di Montella 2-1 e vola in semifinale

Si ferma ai quarti di finale la Turchia di Vincenzo Montella, superata 2-1 dall’Olanda che ha rimontato in cinque minuti lo svantaggio maturato nel primo tempo. Sopra di un gol dal 35esimo fino a 20 minuti dalla fine, i turchi sono spariti dal campo per un quarto d’ora e si sono fatti recuperare. Dall’80esimo però l’11 di Montella si è spinto nuovamente in avanti edema andato più volte vicino alla rete che avrebbe prolungato il quarto di finale ai supplementari. Nulla da fare: in semifinale va l’Olanda, il match contro l’Inghilterra si disputerà mercoledì 10 luglio al Westfalenstadion di Dortmund.

La partita e le polemiche

La Turchia è passata in vantaggio al 35esimo sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Calhanoglu ribattuto dall’Olanda. Akaydin, scelto da Montella per sostituire lo squalificato Demiral, ha girato di testa il cross di Güler, battendo Verbruggen. Il pareggio è arrivato al 70esimo da una situazione analoga, dopo che l’Orange aveva iniziato a rendere più continua la sua proiezione in avanti. Da calcio d’angolo battuto corto, Depay ha messo in mezzo per de Vrij che ha staccato più in alto di tutti segnando l’1-1. Il gol ha spento l’iniziativa dei turchi e cinque minuti più tardi è arrivata la seconda rete degli Oranje che hanno ribaltato l’incontro. Decisivo il tocco di Mert Muldur che ha provato a impedire il colpo a botta sicura di Cody Gakpo sul cross basso dalla destra. La Turchia si è riaffacciata in avanti all’82esimo, rendendosi offensiva con due tiri ravvicinati respinti dalla difesa. Poi l’arrembaggio finale, ma il risultato non si è mosso dal 2-1. Allo stadio era presente anche il presidente turco Erdogan, decisosi a presenziare alla partita dopo il caso Demiral. L’ex calciatore di Sassuolo, Juventus e Atalanta aveva mimato dopo la doppietta all’Austria negli ottavi di finale il gesto dei lupi grigi, un movimento fortemente nazionalista. Prima della partita contro l’Olanda, la marcia dei tifosi turchi è stata interrotta dalla polizia perché molti sostenitori hanno replicato con le mani quel simbolo, tre dita unite con l’indice e il mignolo sollevati a formare una testa di lupo, che il governo tedesco considera razzista e antisemita. E che è stato poi mimato nuovamente allo stadio da centinaia di supporter.

Leggi anche: