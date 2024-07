Usa, John Cena annuncia l’addio al wrestling: «Lascio il ring nel 2025» – Il video

Il wrestling americano dovrà fare a meno di John Cena. L’attore e wrestler statunitense ha annunciato il ritiro dalle competizioni sul ring a partire dal 2025. In un video pubblicato sull’account X della World Wrestling Entertainment (Wwe), l’azienda statunitense di intrattenimento che si occupa principalmente di wrestling, l’atleta 47enne ha affermato che il “WrestleMania” numero 41 (la competizione più importante per questo sport) in programma a Las Vegas il 19 e 20 aprile prossimi sarà il suo ultimo evento di questo tipo.

«My last time is now»

Il wrestler-attore – che ha recitato in Fast & Furious 9, The Fast Saga, The Suicide Squad e Barbie – ha fatto un’apparizione a sorpresa all’evento «Money in the Bank 2024» a Toronto, in Canada, dove ha mostrato una maglietta con le frasi After this you can’t see (dopo questo non potete più vedermi) me e My last time is now (la mia ultima volta è adesso). Poi l’annuncio: «Perché sono qui? Stasera annuncio ufficialmente il mio ritiro dalla Wwe. Lo penso da un po’. Sono in Wwe da oltre due decenni e in questo periodo ho visto incredibili ondate di interesse come quelle che stiamo vivendo adesso, ma credo comunque sia il momento di lasciare», ha detto il 16 volte campione del mondo.

